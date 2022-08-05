ÇORUM (AA) - Çorum'da kabri bulunan şehitler, her cuma Şehitlik Mescidi'nde düzenlenen programda dualarla yad edilecek.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, kentte kabri bulunan şehitlerin hatıralarının yaşatılması amacıyla "Çorum Şehitlerini Anıyor, Gazilerini Yad Ediyor Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında şehit aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı için Şehitlik Mescidi'nde bir araya gelerek namaz sonrası kabirleri ziyaret edip, şehitlerin ruhu için dua ediyor.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, AA muhabirine, geçen hafta başlattıkları projeyi uzun zaman sürdürmek istediklerini söyledi.
Projeye şehit ailelerinin ilgi gösterdiğini belirten Deniz, "Şehitliğimizin tadilatı yapıldı, her türlü fiziki şartı iyileştirildi. Şehitliğimizi aktif olarak kullanmak ve cuma gününün hayrını, bereketini yaşamak amacıyla her cuma günü burada şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve toplumun diğer kesimlerinden arkadaşlarımızı buluşturmak istiyoruz." dedi.
Deniz, "Ayrıca şehit evlerinde şehit annelerimiz, şehit eşlerimiz hatimler indiriyorlar, cüzler okuyorlar. Ağustos ayında şehit olan kardeşlerimizin inşallah ay sonunda hem dualarını hem de mevlitlerini yapacağız. Şehitlerimizi bir gün değil her gün anmak adına bu projeyi başlattık. İnşallah başarılı oluruz. Şu anda ilgi gayet güzel." diye konuştu.
Çorum'da şehitler her cuma dualarla anılacak
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz