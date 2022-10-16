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Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

16.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde paraşütçüler, yamaç paraşütü sporunu tanıtmak amacıyla uçuş yaptı.

Oğuzlar Belediyesi ile Çorum Sportif Havacılık Kulübünce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında Tekke Yaylası'nda bir araya gelen paraşütçüler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra paraşütleriyle uçtu.

Çorum'un yanı sıra Erzincan, Denizli ve Trabzon'dan da sporcuların katıldığı etkinlikte paraşütçüler, Oğuzlar Belediyesince Obruk Barajı sahilinde inşa edilen yamaç paraşütü pistine indi.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Erhan Sakallı, paraşüt sporunu tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Sakallı, paraşüt sporuna verdikleri destekten ötürü Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a teşekkür etti.

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

Çorum'da sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Oğuzlar yamaç paraşütü

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