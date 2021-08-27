YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

27.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma olduğu değerlendirilen 7 sokak çeşmesi restore edildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Yolu Projesi kapsamında kent merkezindeki tarihi çeşmelerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tarihi dokunun yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan incelemede, tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi tespit edildi.

Ocak ayında başlayan çalışma kapsamında belirlenen sokak çeşmeleri restore edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi çeşmelerden yeniden su akmaya başladığını söyledi.

Şehrin turizmine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Projesi'nin önemli ayağından biri de tarihi sokak çeşmelerinin restorasyon çalışması. Bazıları bir asırdan fazla bu şehrin kültür hayatına şahitlik eden bu çeşmelerimizin atıl vaziyette kalmalarına gönlümüz razı olmadı. 7 tarihi çeşmemizin çatı örtülerini yenileyerek, yüzeylerdeki eksikleri aslına uygun olarak yaptık. Alt kısımlarındaki taş yüzeyleri kumlama yöntemiyle temizleyip üst yüzey kısımların aslına uygun şekilde sıvamasını tamamladık. Şu an itibarıyla tarihi sokak çeşmelerimizden su yeniden akmaya başladı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun."

​​​​​​​

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi

Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:55
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:28
Yatsı
20:53

Çorum Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Sevinç Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.