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Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

28.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddet yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

İlçede sabah başlayan yağış, öğlen şiddetini artırdı. Yağış, Belkavak Deresi ile Temençe Çayı'nın taşmasına neden oldu. Sel suyu, Çiftlikler Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide zarara neden oldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yağışın ardından Çiftlikler Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ve Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner'in de katıldığı incelemede Gelgör, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Gelgör, AA muhabirine, taşkın nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşmadığını, tarım arazilerinde ise ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışması yapılacağını söyledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

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