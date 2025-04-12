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Cristiano Ronaldo'dan akıllara durgunluk verecek gol! 40 yaşında dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 23:10
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo yine kendinden hafta boyunca söz ettirecek bir gole imza attı. Al Nassr'ın kendi evinde Al Riyadh'ı ağırladığı mücadelede 2 gol birden atan Ronaldo'nun ikinci golü izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktırdı. 40 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey futbol oynayan Ronaldo taraflı tarafsız herkes tarafından tam not aldı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, 1-0 geriye düştkleri Al Riyadh maçında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Ronaldo'nun attığı ikinci gol ise kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

TOPA GELİŞİNE İNANILMAZ BİR VURUŞ YAPTI

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Ceza sahası yayında yükselen topa müthiş bir vuruş yapan Ronaldo, direğe çarptırarak harika bir gole imza attı. Maçın spikerini de şaşırtan Ronaldo'nun bu vuruşu kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

BU SEZONKİ 32. GOLÜNÜ ATTI

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Al Nassr formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Ronaldo, 32 gol, 4 asistlik performans sergileyerek 'yaş sadece bir sayıdır' dedirtti.

Canlı Skor

İŞTE O GOL

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