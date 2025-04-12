Cristiano Ronaldo'dan akıllara durgunluk verecek gol! 40 yaşında dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor...

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, 1-0 geriye düştkleri Al Riyadh maçında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Ronaldo'nun attığı ikinci gol ise kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

TOPA GELİŞİNE İNANILMAZ BİR VURUŞ YAPTI

Ceza sahası yayında yükselen topa müthiş bir vuruş yapan Ronaldo, direğe çarptırarak harika bir gole imza attı. Maçın spikerini de şaşırtan Ronaldo'nun bu vuruşu kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

BU SEZONKİ 32. GOLÜNÜ ATTI

Al Nassr formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Ronaldo, 32 gol, 4 asistlik performans sergileyerek 'yaş sadece bir sayıdır' dedirtti.