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  4. Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye gönderme! Hayranlarından bile tepki gösterenler var

Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye gönderme! Hayranlarından bile tepki gösterenler var

18.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo'dan Türkiye Ligi'ne gönderme geldi. Celta Vigo'ya 5-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Ronaldo'nun sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikleri karşılaşma sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Ronaldo'nun açıklamaları...

"BUNU HAK ETMEDİK"

"BUNU HAK ETMEDİK"

"Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdehaleyse anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu hak etmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik."

"HAYATIMIN EN EĞLENCELİ SEZON ÖNCESİ"

"HAYATIMIN EN EĞLENCELİ SEZON ÖNCESİ"

"Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini yaşıyor. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum. Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamız da iyi bir iş çıkaracağına eminim" 

"AVRUPA KAPISI KAPANDI"

"AVRUPA KAPISI KAPANDI"

"O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda"

"HER ZAMAN KANITLAYACAK BİR ŞEYİM VAR"

"HER ZAMAN KANITLAYACAK BİR ŞEYİM VAR"

"Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu"

TÜRKİYE LİGİ'NE GÖNDERME

TÜRKİYE LİGİ'NE GÖNDERME

"Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde"

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