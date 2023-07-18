Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye gönderme! Hayranlarından bile tepki gösterenler var

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikleri karşılaşma sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Ronaldo'nun açıklamaları...
"Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdehaleyse anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu hak etmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik."
"Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini yaşıyor. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum. Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamız da iyi bir iş çıkaracağına eminim"
"O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda"
"Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu"
"Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde"