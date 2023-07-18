Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye gönderme! Hayranlarından bile tepki gösterenler var

"HER ZAMAN KANITLAYACAK BİR ŞEYİM VAR"

"Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu"