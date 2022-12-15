SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Cristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtı! 16 yaşındaki oyuncuya 72 milyon Euro verdiler...

Cristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtı! 16 yaşındaki oyuncuya 72 milyon Euro verdiler...

15.12.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Palmeiras'ta forma giyen 16 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Endrick'i 2024 yazında kadrosuna katacağını duyurdu. Genç oyuncunun bonservis bedeli 72 milyon Euro olarak açıklandı. Cristiano Ronaldo'yu takıma katacağı konuşulan Real Madrid'in yaptığı bu forvet transferi Ronaldo hayranlarını bir hayli üzdü.

Palmeiras, 16 yaşındaki Endrick'in Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Real Madrid'de Endrick'i duyurdu. Real Madrid genç oyuncu için 60+12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

CRISTIANO RONALDO GİDECEK Mİ?

6miRcve1tEWIT9N5R1zfAA

Bonservisi elinde bulunan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid tesislerinde antrenmanlar yaptığı biliniyor. İspanyol devinin Endrick'i kadrosuna katmasının ardından Ronaldo hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"REAL MADRID'E GİDENE KADAR..."

FkBnVFBXoAEq00K

Endrick: "Kalbimin kulübü Palmeiras'a bugün olduğum kişi olmam için gereken her şeyi sunduğu, hayallerime ulaşmama yardım ettiği ve hem bana hem ailemin isteklerine saygı duyduğu için teşekkür ederim. Real Madrid'e gidene kadar, kendimi her zaman olduğu gibi Palmeiras'a yardım etmeye adayacağım. Daha fazla gol, daha fazla galibiyet, daha fazla şampiyonluk ve taraftarlarımız için savaşacağım."

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

2022 Katar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a elenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu. Dünyaca ünlü yıldızın milli takımı bırakıp bırakmayacağı netlik kazanmıştı. Ronaldo, Fas maçının ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

İŞTE RONALDO'NUN GÖZYAŞLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo real madrid kata yaşında fk iyet biseksüel ne demek biseksüel biseksüel ne

En Çok Okunan Haberler

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi evden kovdu!'

'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi evden kovdu!'

Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!

Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!

Süper Lig değil, hazırlık maçı! Tam 8 gol atıldı...

Süper Lig değil, hazırlık maçı! Tam 8 gol atıldı...

Okan Buruk tek kalemde sildi! G.Saray'da kadro dışı...

Okan Buruk tek kalemde sildi! G.Saray'da kadro dışı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.