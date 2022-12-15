Cristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtı! 16 yaşındaki oyuncuya 72 milyon Euro verdiler...

Palmeiras, 16 yaşındaki Endrick'in Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Real Madrid'de Endrick'i duyurdu. Real Madrid genç oyuncu için 60+12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

CRISTIANO RONALDO GİDECEK Mİ?

Bonservisi elinde bulunan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid tesislerinde antrenmanlar yaptığı biliniyor. İspanyol devinin Endrick'i kadrosuna katmasının ardından Ronaldo hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"REAL MADRID'E GİDENE KADAR..."

Endrick: "Kalbimin kulübü Palmeiras'a bugün olduğum kişi olmam için gereken her şeyi sunduğu, hayallerime ulaşmama yardım ettiği ve hem bana hem ailemin isteklerine saygı duyduğu için teşekkür ederim. Real Madrid'e gidene kadar, kendimi her zaman olduğu gibi Palmeiras'a yardım etmeye adayacağım. Daha fazla gol, daha fazla galibiyet, daha fazla şampiyonluk ve taraftarlarımız için savaşacağım."

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

2022 Katar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a elenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu. Dünyaca ünlü yıldızın milli takımı bırakıp bırakmayacağı netlik kazanmıştı. Ronaldo, Fas maçının ardından gözyaşlarını tutamamıştı.