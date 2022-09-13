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  4. Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...

Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...

13.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu. Takımdan gitme planını sezon başında isteyen fakat Manchester United'ın bırakmadığı Ronaldo'nun yeni adresi herkesi hayrete düşürecek. Avrupa'dan büyük kulüplerin istemediği Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euroluk transfer teklifi geldi. Ronaldo'nun transfer görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve teklifi kabul edeceği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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19 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyecek Cristiano Ronaldo'nun Avrupa karnesi kapanıyor. Portekizli yıldız için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yeni adresi herkese hayrete düşürecek. Yıllar önce de Arap Yarımadası'ndan birçok teklif alan Ronaldo, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için teklifleri reddetmişti.

AVRUPA'DAN BİRÇOK KULÜP MAAŞI NEDENİYLE İSTEMEDİ

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Cristiano Ronaldo'nun United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da Chelsea, PSG, Napoli, Bayern Münih gibi kulüplerle adı geçen fakat yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlayamayan Ronaldo'ya Arap Yarımadası'ndan teklif var.

243 MİLYON EURO TEKLİF

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Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı iddia edildi. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United ligi sezon portekizli
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