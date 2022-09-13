Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...

19 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyecek Cristiano Ronaldo'nun Avrupa karnesi kapanıyor. Portekizli yıldız için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yeni adresi herkese hayrete düşürecek. Yıllar önce de Arap Yarımadası'ndan birçok teklif alan Ronaldo, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için teklifleri reddetmişti.

AVRUPA'DAN BİRÇOK KULÜP MAAŞI NEDENİYLE İSTEMEDİ

Cristiano Ronaldo'nun United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da Chelsea, PSG, Napoli, Bayern Münih gibi kulüplerle adı geçen fakat yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlayamayan Ronaldo'ya Arap Yarımadası'ndan teklif var.

243 MİLYON EURO TEKLİF

Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı iddia edildi. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.