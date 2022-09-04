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Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

04.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binasını yenileyerek, sosyal yaşam merkezine dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "150 Günde 150 Proje" çalışmasıyla 3 yıldır yapılan hizmetleri birer birer İstanbullularla buluşturduklarını belirtti.

İBB'nin 2022 bütçesinin yaklaşık yarısını yatırımlara ayırdıklarını aktaran Çağlar, bu kapsamda ulaşım yatırımlarına ve denizin toplu ulaşımdaki payını arttırmaya yönelik yatırımlara önem verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, İstanbul'un sosyal yaşamına, kültür ve sanat hayatına da dokunmaya gayret ettiklerini anlatan Çağlar, Moda İskelesi'nden sonra bugün de Beykoz'a da bir sosyal alan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası eğitim ve toplantı salonu, çoklu çalışma alanları, Yeşil İstanbul Doğa Bilimleri Kitaplığı, Vapur Kafe ile sosyal bir alan haline getirildi.

Projeyle, ulaşım hizmetinden faydalanan kişiler haricinde isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceği bir oturum ve faaliyet alanı oluşturuldu.

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

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