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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

02.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul'dan helikopterle Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank palet fabrikasında tören kıtasını selamladı.

Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ziyaret sırasında yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Fırtına obüsünün maketi hediye edilen Erdoğan, ziyaretin ardından cuma namazını fabrika yerleşkesindeki camide kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da
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