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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

06.09.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra Bosna Hersek Parlamentosu'na geldi.

Burada Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti

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cumhurbaşkanı erdoğan kabul

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