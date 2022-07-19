TAHRAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Astana Üçlü Zirvesi marjında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki baş başa görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi
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