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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

19.07.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

TAHRAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Astana Üçlü Zirvesi marjında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki baş başa görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

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Anahtar Kelimeler:
İran rusya devlet başkanı vladimir putin

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