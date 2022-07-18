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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

18.07.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

TAHRAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile İran'a geldi.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tahran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a geldi

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İran cumhurbaskani recep tayyip erdogan tur

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