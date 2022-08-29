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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı

29.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Zafer Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, caminin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinin Büyük Zafer'in mütemmim cüzlerinden olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şehitleri rahmetle yad eden, gazilere Allah'tan şifa dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte, ülkemizin dört bir yanında, sınır içinde, sınır dışında Rabb'imden bu zaferlerin tekrarını bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum. Zafer Camisi'nin yapımında tüm emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Böyle bir zafer kentine böyle bir kıtaya gerçekten böyle bir eser de yakışırdı. Mimarisinden inşaatına kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyerek yetiştik. Bunu bizzat görmenin, yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Rabb'im geleceğimizi aydınlık kılsın. Sağ olun, var olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Fatiha okudu. Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz ile caminin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da

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Kütahya cumhurbaşkanı erdoğan kütahya hava er eğitim tugay komutanlığı

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