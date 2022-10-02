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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

02.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşiyle telefonda görüşerek aileye başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve parti yöneticileriyle 26 Eylül'de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer için Akdeniz Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Gezer'in annesi Nafiye, eşi Medine Gezer ve yakınlarıyla görüşen Sarıeroğlu, aileye başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında şehit eşi Medine Gezer, Sarıeroğlu'nun cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan, başsağlığı temennisinde bulunduğu Gezer'e, "Tüm aile mensuplarına öncelikle başınız sağ olsun diyorum. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim şehitlerimizi, sevgili Habibi'ne komşu ediyor. Şehidimiz de Sevgili Peygamber'imizin zaten komşusu olacak. İnşallah sizler de ebedi alemde şehidimizle hemhal olursunuz. Rabbim bizleri Peygamberimizin Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştursun." dedi.

Medine Gezer de polislerin, teröristlere karşı büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun, çok sağ olun Cumhurbaşkanım. Vatan, bayrak sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanım o kadını devireceğini anladığı için çıkıyor. Ben eşimi çok iyi tanıyorum, 17 yıllık eşim. Arkadan geleni biraz da o şeyle tahmin edemiyor, o yüzden böyle oluyor. O, onu indirebileceğini tahmin ediyor az çok. Korkusuzdu, çok güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Rabbim daha çok sevmiş." ifadelerini kullandı.

- Sarıeroğlu, yaralı polis memurunu da ziyaret etti

Jülide Sarıeroğlu ve beraberindekiler, ayrıca terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü tedavisinin sürdüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Öztürk ve ailesiyle görüşen Sarıeroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarıeroğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, polisevine yönelik terör saldırısını kınadığını söyledi.

Terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, "Terörle, teröristlerle, teröre destek verenlerle mücadelemiz devam edecek. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde operasyonlarımız devam ediyor, 2 şehidimiz var. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis memurumuza, terörle mücadele anlamında önemli bir operasyonun devam ettiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Sarıeroğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Mersin'de yaşanan olay bizim ülke olarak birbirimize daha çok kenetlenmemiz, terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdürme konusunda güçlü şekilde durmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu anlamda çok güçlü biçimde, birlik ve beraberlik içerisinde bayrağımız ve sınırlarımız için ülkemizin güvenliği, huzuru için inşallah mücadelemize, çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin'de

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