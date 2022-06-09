Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 1,5 yılda bunca konutu ve iş yerini tamamladık veya tamamlama aşamasına getirdik ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremedi. İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor." dedi.

Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, TOKİ ile İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattıklarını ve depremin üzerinden bir yıl geçmeden 26 Kasım 2021'de toplam 741 bağımsız bölümden oluşan konutları depremzedelere teslim ettiklerini söyleyen Erdoğan, bu kapsamdaki tüm projeleri etap etap tamamlayarak hemen her gün sahiplerine yeni konutların teslim edildiğini dile getirdi.

Bayraklı'da yerinde dönüşümle yaptıkları 1404 konut ve 289 iş yerinin büyük kısmını tamamladıklarını, rezerv alandaki 3 bin 657 konut ve 52 iş yerinin inşaatının sürdüğünü belirten Erdoğan, "İnşallah yıl sonuna kadar tüm konutlarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin gururunu, mutluluğunu sizlerle beraber yaşayacağız. Tabii biz 1,5 yılda bunca konutu ve iş yerini tamamladık veya tamamlama aşamasına getirdik ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremedi. İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor." şeklinde konuştu.

- "İzmir'e 1,3 milyar liralık destek sağladık"

Deprem dönüşümündeki emeklerinden dolayı bakanlıklar ve tüm kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, "İzmir'de son 20 yılda TOKİ eliyle toplam 30 bin konut projesini hayata geçirdik. 'Riskli yapı' olarak tespit edilen 55 bin bağımsız birimin yıkımını bitirdik. Kira yardımından kamulaştırmaya ve proje uygulamalarına kadar tüm bu çalışmalar için İzmir'e 1,3 milyar liralık destek sağladık. Şehrimize Çiğli, Bergama, Bayraklı ve Kiraz'da 4 millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki bölünmüş yol uzunluğunu 554 kilometre ilaveyle 959 kilometreye çıkardıklarını, İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde İstanbul'a 3,5 saatte varılabilmesini sağladıklarını ifade etti.

Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları sayesinde Manisa ile İzmir'i adeta birleştirdiklerini, İzmir çevre yolunu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu, Menemen-Manisa Ayrımı Otoyolu'nu tamamlayarak trafiğe açtıklarını anlatan Erdoğan, Konak Tüneli ile şehrin iki tarafını buluşturduklarını, Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantı hattını kazandırdıklarını söyledi.

Halen çalışmaları süren Ödemiş Kiraz ayrımı-Beydağı yolunu, İzmir Çeşme ayrımı-Balıkova-Mordoğan-Karaburun yolunu, Bornova-Turgutlu yolundaki eksikleri bu yıl sonuna kadar bitireceklerini belirten Erdoğan, ayrıca Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunu, Belevi-Tire bölünmüş yolunu, otoyol kavşağı-Torbalı-Belevi yolunu, İzmir Çeşme ayrımı-Seferihisar-Selçuk-Kuşadası ayrımı yolunu, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunu, çevre yolu dahil Bergama-Soma-Akhisar yolunu, İzmir Turgutlu ayrımı-Kemalpaşa yolunu, Aliağa-Ayvalık hududu yolunu, Torbalı-Kemalpaşa köprülü kavşağını, Güzelbahçe-İçmeler-Doğal Yaşam Köprüsünü 2023 yılında tamamlayacaklarını bildirdi.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının devam ettiğini, Adnan Menderes Havalimanını baştan aşağı yenileyerek kapasitesini artırdıklarını aktaran Erdoğan, Çeşme Yat Limanını hizmete sunduklarını, Yeni Foça Yat Limanının yapımının sürdüğünü ifade etti.

- "569 bin dekar araziyi sulamaya açtık"

İzmir'e 33 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini, 8 baraj daha inşa edeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 569 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yaptığımız içme suyu tesisleriyle şehrimizin en önemli problemini çözdük. İnşa ettiğimiz 100 adet taşkın koruma tesisiyle İzmir şehir merkezi ile 93 yerleşim yeri ve 113 bin dekar alanı taşkınlardan koruduk. Halen 11 adet taşkın koruma tesisinin inşaatları sürüyor. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e 3 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi ve 4 yeni teknopark kurduklarını anlatan Erdoğan, "İzmirli işverenlerimize son 20 yılda toplam 16 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Enerjide, İzmir ve 28 ilçesine doğal gaz arzını sağladık." diye konuştu.

İzmir'e yaptıkları yatırımların anlatmakla bitmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Hanım kardeşlerim, gençler, ana kademe, sizlerden bu eser ve hizmetleri her fırsatta İzmirlilerle paylaşmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle istismar siyaseti arasındaki farkı İzmirlilere gösterebiliriz. AK Parti'nin 16'ncı seçimi olacak 2023'te İzmir'de bu defa önümüzdeki tabloya yakışır bir netice elde edeceğimize ben inanıyorum." dedi.

(Bitti)