Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyen var, 13 tane belediyen büyükşehir olarak var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda, toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Çırpıcı Millet Bahçesi'ni daha önce hizmete açtıklarından bahseden Erdoğan, bugün Eski Askeri Lojmanlar bölgesindeki Beştelsiz Millet Bahçesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini, Merkezefendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçede önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, geçen haftalarda "İlk Evim İlk İş Yerim" adıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri hedefiyle yeni bir kampanya başlattıklarını, Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak, bu kampanyayla milyonlarca vatandaşı ilk defa ev sahibi yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, şunu açık söylüyorum, bu CHP, bu Bay Kemal. Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyen var, 13 tane belediyen büyükşehir olarak var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurduğunu ve KİPTAŞ'ta İstanbul'da, özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptıklarını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Erdoğan, alandaki vatandaşların CHP'yle ilgili sözleri üzerine "Değmez, değmez. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken, affedersiniz, çocuğu mu, torunu mu bilemem, onu nasıl SSK'lı yaptın? Onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur." diye konuştu.

- Zeytinburnu'nda yürütülen çalışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin ve ilçelerinin her biri gibi İstanbul ve Zeytinburnu'nun da bu kampanyadan hissesine düşeni alacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle takip ediyor, neticelendiriyoruz. Bu çerçevede, ilçemizin Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2 bin 867 konut ve 151 dükkan inşa ettik. İçinde bulunduğumuz Eski Askeri Lojmanlar bölgesindeki yapıları Başakşehir'e taşımış, yerini de ilçemiz için yeni bir nefes, yeni bir hayat alanı olarak kullanılmak üzere tahsis etmiştik. İşte güzellik karşımızda. Şöyle ekrana bakalım, millet bahçemizi görelim. Burada hizmete açtığımız millet bahçesinin yanı sıra inşasında sona gelinen 286 konut ve 14 iş yeri yapılıyor. Kendiliğinden çöken Kuran Apartmanı'ndaki hak sahiplerini de kapsayacak şekilde 160 konutun ve 49 ticari alanın inşasına başladık. Telsiz Mahallesi'nde yapımı süren 281 konutu ve 97 ticari alanı önümüzdeki yıl sahiplerine teslim ediyoruz. Merkez Efendi'nin Üsküp semtinde 331 konut ve 100 ticari alanın mimari tasarımı yapıldı. Hak sahipleriyle varılacak uzlaşmanın ardından inşaata geçilecek. Yavaş ilerleyen İETT Blokları alanındaki dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz. Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni önümüzdeki yılın ilk yarısında inşallah tamamlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin inşaatlarını da yıl sonuna kadar bitiriyoruz."

Zeytinburnu Belediyesinin de yatırımları ve hizmetleriyle ilçenin çevresinin değişmesine önemli katkılarda bulunduğunu anlatan Erdoğan, ilçenin her köşesinde yürüttükleri imar ve ihya faaliyetleriyle Zeytinburnu'na değer kattıklarını ifade etti.

Erdoğan, tarihi çok eskilere dayanan bu ilçenin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, son dönemlerde de İstanbul'un en önemli ticaret kültür ve inanç merkezi olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Bir dönem ülkemizin her yerinde, İstanbul'un her ilçesinde yaşanan çarpık kentleşme ürünü sorunlar, elbette Zeytinburnu'nda da görülmüştür. Bilhassa bölgede açılan sanayi tesislerinin yol açtığı sıkıntılar, uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Yaptığımız yatırımlarla, başlattığımız dönüşümlerle bu sıkıntılı dönemin izlerini sürüyor, modern, aydınlık, huzurlu, müreffeh Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Şimdi de Türkiye yüz yılı ile bu yatırımları taçlandırıyoruz"

Erdoğan, 1994'te İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikleri günden beri şehrin her meselesini kendi meseleleri olarak gördüklerini ve takip ettiklerini belirterek, "Rabbim nasip edip 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkemizin tamamının derdiyle dertlendik. Önce 2014'te, ardından yeni yönetim sistemine göre 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Tüm bu süreçlerde yaptıkları siyasetin tek adı bulunduğunu belirten Erdoğan, onun da eser ve hizmet siyaseti olduğunu aktardı.

Erdoğan, bu sırada salonda kendisine seslenen kadınlara, "Ben de AK kadınların yanındayım." ifadelerini kullandı.

Milletin yıllarca tek parti faşizminden, vesayetin iliğini sömürmesinden, darbecilerin hakkını, hukukunu gasbetmesinden bizar olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla işte bu makus tarihi değiştirdik. Önce ülkemizi hayata geçirdiğimiz asırlık eser ve hizmetler sayesinde 2023 hedefleriyle buluşturduk. Ardından milletimizin önüne gençlerimize bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuzla çıktık. Şimdi de Türkiye yüz yılı ile tüm bu yatırımları taçlandırıyoruz. Ülkemizin dünkü meselelerini hatırlayın. İnsanlarımızın güvenlik kaygıları vardı. Terör örgütleri cirit atıyordu. Huzura hasret günler geçiriyorduk. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? İnsanlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, her alanda temel hizmetlere erişme sıkıntısı vardı. Yaptığımız eserlerle bunları da çözdük mü? Çözdük. İnsanlarımızın ülkesinin gücünü, itibarını, büyüklüğünü görme, hissetme hayali vardı. Bunu da sağladık mı?"

"Bilesiniz ki yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız"

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişteki tüm sıkıntılarını, sorunlarını, milletin tüm beklentilerini, umutlarını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Küresel, siyasi ve ekonomik krizlerin ülkemize olan etkileri sebebiyle son dönemde değerli kardeşlerim yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız da ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz? Ülkenin dünkü meselelerini çözen irade olarak bu CHP nedir? 'Çöp, çukur, çamur'. 1994'te geldiğimizde İstanbul böyle miydi? Bütün bunlardan İstanbul'umuzu kurtardık mı? Bilesiniz ki yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız. İşte bunun için diyorum ki gelin 2023'te Türkiye yüz yılının önünü hep beraber açalım." diye konuştu.

Türkiye yüzyılını, ülkenin lokomotif şehri İstanbul'la birlikte tasarladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Kardeşlerim Allah göstermesin eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne Kendimize ne de evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz. Öyleyse kardeşlerim hazır mısınız? Hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Emin olun gerisi kendiliğinden gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçeye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

- Törenden notlar

Açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, makasların günün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalmasını istedi.

Kurdele kesimi sırasında konuşan Erdoğan, "Zeytinburnu, Zeytinburnu olalı böyle coşku gördü mü? diye sorduğu vatandaşların "Görmedi" yanıtını vermesi üzerine, "Öyleyse bunun tekrarını sizden istiyoruz. Ne zaman? 2023 Haziran. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları durmak yok, kapı kapı dolaşarak herkese bunları anlatacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından Millet Bahçesini gezdi.

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