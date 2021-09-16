Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Kırşehir il binasının açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapı kapı dolaşmak suretiyle, girilmedik mekan, çalınmadık kapı bırakılmayacak ve böylece 2023, Kırşehir'de gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak." dedi.

Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nın ardından Ahi Evran Veli'nin Ahi Evran Külliyesi'ndeki türbesini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra partisinin yeni il binasının açılışına katılan Erdoğan, Kırşehir'de farklı bir gün yaşadıklarını, Ahi Evran ile yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Ahi Evran'ın tüm ahlak anlayışını, özellikle esnaflıktaki anlayışını andıklarını, ödül törenleri düzenlediklerini anımsatan Erdoğan, büyük bir katılımla bu toplantıyı gerçekleştirmenin kendilerine ayrı bir şevk ve onur verdiğini söyledi.

2021'in Ahi Evran Hazretleri'nin doğumunun 850. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO tarafından Ahi Evran Yılı ilan edildiğini ifade eden Erdoğan, bu senenin aynı zamanda vefatlarının 700. ve 750. seneyi devriyesi olması hasebiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaşı Veli yılı olduğunu hatırlattı.

Sene başından beri düzenledikleri programlarla ülke, millet ve bu topraklardaki medeniyet birikimi açısından büyük önem ve mana taşıyan yıl dönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin, Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını, anlamasını arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan, İl Başkanlığının 1000 metrekarelik yeni binasıyla bundan böyle Kırşehir'de çok daha farklı bir AK Parti etkinliği yaşanacağına, yeni il başkanı ve yeni yönetimle de Kırşehir'de AK Parti'nin bu döneminin çok daha farklı olacağına inandığını dile getirdi.

Her alanda olduğu gibi, siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Atalarımız bunun için 'Şerefül mekan bil mekin' demişlerdir. Yani bir mekana şeref katan oradaki insanlardır. Şimdi de yeni yönetim, inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik, yeni bir güç katacaktır. Kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan, çalınmadık kapı bırakılmayacak ve böylece 2023 Kırşehir'de gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak. Günümüz kutlu, geleceğimiz hayırlı olsun. Yeni hizmet binamız Kırşehir'e, Kırşehir siyasetine hayırlı olsun." diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve partililerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. ​​​​​​​