Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi:

Oktay, İstanbul'daki programları kapsamında cuma namazını Esenler Merkez Camisi'nde kıldı. Burada, eski AK Parti Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Yüksel Özcan'ın vefat eden annesi Cemile Özcan'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Esenler Dörtyol Meydanı'nda Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Esenler'i yaklaşık bir ay önce ziyaret ettiklerini hatırlatan Oktay, Esenler'de muhteşem bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Oktay, Türkiye büyük ve güçlü olma yolunda net adımlarla ilerlemeye başladığında, anında sınırların dışından ve onların sözcülerinden, sınırların içinden seslerin yükselmeye başladığını ifade etti. Farklı seslerin ve magazinsel boyutta farklı grupların, birlikteliklerin oluşturulmaya çalışıldığına şahit olduklarını aktaran Oktay, "Peki biz ne yapıyoruz? AK Parti, Cumhur İttifakı ne yapıyor? Cumhurbaşkanı'mız ne yapıyor? Hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin vermiyorlar. Hiçbir şeyin iradesini etkilemesine ve milletimizin iradesini etkilemesine, bizlerin dikkatini dağıtmasına izin vermeden sizlere hizmet yolunda kararlı şekilde gitmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini açıkladıklarını belirterek 250 bin yeni konut ve 100 bin de arsadan oluşan yüzyılın projesinin sadece konut alanında olduğunu, diğer projeleri ise durdurmadıklarının altını çizdi.

Recep Tayyip Erdoğan dendiğinde, dik duruşunun yanında, söylediği sözlerin akla geldiğini dile getiren Oktay, "Ağzından çıkan sözün değeri vardır ve ağzından çıkan her bir kelimenin kıymeti vardır. Sadece kendi milleti nezdinde de değil. En büyük değer Cumhurbaşkanı'mız için odur. Sizlerin nezdindeki değerdir. Milleti onunla olduğu sürece, sizler Cumhurbaşkanı'mızla olduğunuz sürece, yanında durduğunuz sürece dimdik durur hamdolsun. Bütün dünyaya karşı." ifadelerini kullandı.

- "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun arkadaşlarının bu tür oyunlarla geçirecek vakti yok"

Oktay, sadece toplantılarda değil, normal sohbetlerde bile ülkesinin, milletinin menfaatini düşünen ve onun diplomasisini yapan bir lider gördüklerini belirterek "Dünya lideri dediğimiz de bu zaten. İçerideki büyük güçlü Türkiye'nin inşasıyla alakalı da toplu konut dedik ama onun ötesinde hemen zaten diğer alanlardaki gelişmelere hepiniz şahitsiniz. Dünya liderliği sadece konuşmayla olmuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği her sözün altını doldurduğunu kaydeden Oktay, şöyle konuştu:

"Bunu 15 Temmuz'da yaşadık. Türkiye'yi yürüdüğü yolda zayıf düşürmeye çalışanların oynadıkları oyunun nasıl altında kaldıklarını, milletin nasıl bir ve beraber olduğunu, kendisine kurşun sıktırmaya çalıştıkları o asker elbiseli teröristlerin içinden temizledikten sonra ordumuzun nasıl sadece sınır içinde değil güvenlik güçlerimizin sınırın ötesinde de nasıl dimdik ayakta durduğunu Suriye'deki operasyonlarımızda da gördünüz. Karabağ'da da gördünüz. Dünyanın her bir tarafında da gördünüz. Katar'da da yaşadık bunu. Somali'de de yaşadık bunu. Filistin'de de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Akdeniz'de de gördünüz. Libya'da da ve Balkanlar'da da... Temizlendikten sonra dimdik duran bir ordunuz, askeri anlamda güçlüyse önceden yapamadığınız Türkiye'nin yapamadığı, önüne engeller çıkarılan 'Şu silahı veririz ama şunu da kullanamazsınız.' denilen olayı kendi iradesini, kendi kaderini kendisinin eline almasıyla mümkün oluyor. İşte onu nerede gördük? Savunma sanayisindeki gelişmede gördük."

Oktay, "Dış politikada, diplomasideki başarımıza bakıldığında, hem sert güç diye ifade ettiğimiz askeri gücümüzü, hem de yumuşak güç diye ifade ettiğimizi diplomasimizi liderimizden başlayarak en etkin kullanan ülke Türkiye. Bunu yaptık, 'Libya'da ne işimiz var?' dediler. Libya'da ne işimizin olduğunu Türkiye'den Libya'ya doğru çizdiğimiz bir hat var. Neredeyse denizlerde olta dahi atmaya müsaade etmeyecekleri bir haritayı sürdüler ortaya. Biz o haritayı neyle yıktık? Libya'yla yaptığımız anlaşmayla yırttık. Onların anlaması ne kadar sürdü? Belki bugün de hala anlamadılar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu anlama şansı olmadığını ifade eden Oktay, "Kendisini milliyetçi diye ifade eden şahsın anlama şansı zaten hiç yok. Onlar birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Birinin söylediğini öbürünün tekzip ettiği 'O öyle değil, bu böyle değil' diye, ilk bir yılda 'Masanın neresinde oturacağız?' ikinci yılda da 'Ya bu koltuğun sahibi kim olacak?' diye onun mücadelesiyle geçiriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun arkadaşlarının bu tür oyunlarla bu tür basit işlerde geçirecek vakti yok. Hiçbirimizin yok." değerlendirmesini yaptı.

- "Recep Tayyip Erdoğan demek, iş yapmak demektir"

İşlerinin ve görevlerinin başında olduklarının altını çizen Oktay, "Bu ülkeyi, sizleri, milletimizi dünyada sözü geçen, söylediği zaman dinlenen ama onun da ötesinde 'Dünyanın her neresinde ne varsa benim vatandaşımda da o olacak, Esenler'de de o olacak.' diyen bir Cumhurbaşkanının çizdiği vizyon doğrultusunda da her birimiz gerek parti teşkilatlarımız, gerek kabinemiz, sizler, her birimiz o yolda çok kararlı adımlarla yürüyoruz." dedi.

Oktay, bunun enerji, otomotiv gibi her alanda görüldüğüne işaret ederek, "Recep Tayyip Erdoğan demek, iş yapmak demektir. Hani dünya lideri diyoruz ama. Dünyada sözü geçen bir ülke, bölgesel lider ve dünya liderine soyunan bir Türkiye'nin de ifadesi. Biz sadece geçmişle övünen bir millet de olamayız. Biz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Başkaları gibi nankörce küfretmiyoruz. O küfredenlere de göz yummayız, yumdurmayız." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"İstanbul'a aşık olan, ülkesine aşık olan, milletine aşık olan, Esenler'e aşık olan bir Cumhurbaşkanı'na o aşkın karşılığını da İstanbullunun, Esenler'in, fazlasıyla geri vereceğine yürekten inanıyorum. Onunla dimdik duracağına yanında ve arkasında dimdik duracağına da yürekten inanıyorum. Sadece önceki oyların alınması veya sadece belediyelerin alınması olayı da değil, yeni bir rekora koşmayla alakalı hep birlikte inşallah bismillah diyoruz. Yolumuzda yürüyoruz. Varız değil mi Esenler? Varız değil mi İstanbul? Siz dimdik durdukça zaten Cumhurbaşkanı'mızın o resimleri artarak devam edecektir. Yunan'ı da ne yaparsa yapsın, çatlasın. O onların problemi veya dünyanın neresinde olursa olsun, okyanus ötesidir, okyanus berisidir, umurumuzda da olmaz. Biz bildiğimiz doğru yolda milletimizin menfaatleri doğrultusunda güçlü ve büyük Türkiye inşa yolunda dimdik ve kararlı şekilde yürümeye devam ederiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Esenler'de Dörtyol Meydanı'nda esnafı ve Ak Nokta'yı ziyaret etti.