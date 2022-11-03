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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Arda Güler' zirvesi! Karar verildi...

03.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'ne futbol dünyasından birçok önemli isim katılım sağlarken, bu isimler arasında son dönemlerde Arda Güler'den dolayı isimleri sık sık birlikte anılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ta vardı. Sergide karşılaşan ikilinin genç yıldız için mini bir zirve yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbol başkanları takımlarını ağırladı.

Düzenlenen organizasyona birçok futbol kulübü başkanı katılırken, bunlar arasında Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Fenerbahçe Başkan Ali Koç'da bulunuyordu.
Özellikle Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler konusunda görüşmek isterken, düzenlenen bu sergide bir araya gelmeleri bir fırsat olurken, Koç bu fırsatı kaçırmadı ve Arda Güler'in %20'lik hakkını elinde bulunduran Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ile bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Ajansspor'un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde bir araya gelen Ali Koç ve Niyazi Akdaş, 17 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda ön görüşmede bulunurken, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Ayrıca tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceği öğrenildi.
Arda Güler’i 2019’da Fenerbahçe’ye satarken anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay ekleyen başkent ekibinden bu hakkı isteyen Ali Koç, Niyazi Akdaş'ın 5 milyon Euro verin %20'lik hakkı verelim teklifinde bulunmuştu.
Akdaş yaklaşık 10 gün önce yaptığı açıklamada; “Fenerbahçe’yle konuştum belli miktar istedim. Ali Koç’la görüştüm. İstediğimizin yarısını teklif etti. Kabul etmedik. Teklif ettikleri paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz, uygun bir miktarda anlaşırsak bu payı vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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Ali Koç Gençlerbirliği Mehmet Niyazi Akdaş Arda Güler son dakika fenerbahçe 10 iyet

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