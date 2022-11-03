Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Arda Güler' zirvesi! Karar verildi...

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbol başkanları takımlarını ağırladı.

Düzenlenen organizasyona birçok futbol kulübü başkanı katılırken, bunlar arasında Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Fenerbahçe Başkan Ali Koç'da bulunuyordu.

Özellikle Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler konusunda görüşmek isterken, düzenlenen bu sergide bir araya gelmeleri bir fırsat olurken, Koç bu fırsatı kaçırmadı ve Arda Güler'in %20'lik hakkını elinde bulunduran Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ile bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Ajansspor'un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde bir araya gelen Ali Koç ve Niyazi Akdaş, 17 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda ön görüşmede bulunurken, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Ayrıca tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

Arda Güler’i 2019’da Fenerbahçe’ye satarken anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay ekleyen başkent ekibinden bu hakkı isteyen Ali Koç, Niyazi Akdaş'ın 5 milyon Euro verin %20'lik hakkı verelim teklifinde bulunmuştu.