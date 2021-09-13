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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi:

13.09.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Arkadaşlarımızın bu tür heyecanları olduğunu görmek, buna şahit olmak, geleceğe doğru bizi ümitlendiriyor. Milli teknoloji hamlesinin 'hamle' diyebileceğimiz hareketin derin dalgası buradan geliyor"

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kurulan pist alanında takımları ziyaret eden Demir, katılımcılarla sohbet etti. Yarışa katılacak araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Demir, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas takımı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübünün (AESK) otonom araçlarını da kullanan Demir, takımlardan gelen talep üzerine bazı araçları imzaladı.

Demir, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, artık dünyada hava, kara, deniz ve denizaltı araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını gördüklerini söyledi.

Otonom kara araçlarında heves ve gayretle yürütülen çalışmaların artarak devam etmesini beklediklerini ifade eden Demir, "Bu yarışta teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan teknolojik gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çaba, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş genç kitleyle karşılaşacağız. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturduğu takım ve ekip ruhunu önemsiyoruz. Bilgi aktarımını, çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelip birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.

- "Gençlerin çabası bizi ümitlendiriyor"

Demir, çok değişik fikir ve tasarımların olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bu da kendi içinde değerli. Birçok arkadaşımız kendi elleriyle atölyelerde kaportasından elektrik motoruna, yazılımından kart tasarımına kadar bir fiil yapmış, hata yapıp düzeltmiş, başarı ve başarısızlığı görüp buraya kadar gelmişler. Yarışma ve testlerde de başarılı oluyorlar. Tabii ki birinci, ikinci ve üçüncü oluyor ama derece alan alamayan bütün arkadaşlarımızın çabaları çok değerli. Her alandaki arkadaşlarımızın bu tür heyecanları olduğunu görmek, buna şahit olmak, geleceğe doğru bizi ümitlendiriyor. Milli teknoloji hamlesinin 'hamle' diyebileceğimiz hareketin derin dalgası buradan geliyor."

Bir gazetecinin Türkiye'de yazılım konusunda yaşanan gelişmeleri sorması üzerine Demir, "Bu konuda arkadaşlarımız gerçekten iyiler. Yazılım meselesinde tabii doğru veri, verinin süzülmesi, analiz edilmesi, komut haline getirilmesi ve yazılımın kendisi önemli. Yazılımın hitap ettiği alana göre yazılımcının o yazılımı oraya adapte edebilmesi de önemli. Bu da kendi içinde başka bir değer oluşturuyor. Bunları bir arada gördüğümüzde yazılım dünyası, siber güvenlik alanı, Türkiye için gelecekte daha da önem taşıyacak, oldukça önemli sayıda istihdamın, eleman açığının da belki olacağı alanlar. Bu da her bakımdan önemli." diye konuştu.

Demir, şu anda yazılımın teknolojinin her alanında derece derece önem kazandığını vurgulayarak bu alanda yapılacak eğitim ve çeşitli destekleri önemsediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi:

- "Arkadaşlarımızın bu tür heyecanları olduğunu görmek, buna şahit olmak, geleceğe doğru bizi ümitlendiriyor. Milli teknoloji hamlesinin 'hamle' diyebileceğimiz hareketin derin dalgası buradan geliyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi
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