Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsasınca düzenlenen temel atma ve açılış törenine katıldı.

Çiçek, Aksaray Ticaret Borsası bahçesinde düzenlenen programda, Aksaray'ın marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Toplu iğneyi ve nal çivisini ithal eden bir ülkeden en az 20 bin çeşit sanayi malını 200'e yakın dünya ülkesine ihraç eden bir ülke haline geldiklerini belirten Çiçek, "Bu gelişmeler meslek odalarının ve borsalarının çalışmaları ve gayretleriyledir. İşte bunun somut örneğini bugün burada bir kez daha gördük. Allah tüm iş insanlarının işlerini rast getirsin. Çok güzel hizmetler yapılmış, anlaşılıyor ki daha yapılacak işler de var. Allah güç, kuvvet versin." diye konuştu.

- "Tarım sektörünü geliştirecek adımlar artık çok daha önemli hale gelmiştir"

Hisarcıklıoğlu ise salgın dönemindeki sıkıntıları ve sorunları hükümete ilettiklerini ifade etti.

Bu sorunların pek çoğundan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Elbette, sıkıntılarımız bitti mi? Bitmedi. Başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerindeki artışlar olmak üzere yaşanan sorunları ilgili bakanlarımıza sizler adına iletiyoruz. Bundan sonra da sizlerden gelen her konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın ne kadar stratejik olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Gıda da kendine yeten ülke olmanın önemini hep beraber tekrar hatırladık. Bu sektör başka hiçbir sektöre benzemiyor. Allah yokluğunu göstermesin. Dolayısıyla tarım sektörünü geliştirecek adımlar artık çok daha önemli hale gelmiştir."

Konuşmaların ardından Çiçek, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri temel atma töreni ve açılışları gerçekleştirdi.