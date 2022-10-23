'Cumhuriyet'in ilanı!' Süper Lig'in 11. haftasının ardından Fenerbahçe'de ortaya çıkan şifre şaşırttı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN CUMHURİYET ŞİFRESİ

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK Bu maçın ardından 2022/23 sezonunda golcü bir profil sergileyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.



11 HAFTADA YAPTIKLARI Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın ardından Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 29'a ulaştı. Yediği gol ise 10 olan sarı - lacivertlilerin averajı da 19 oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri Başakşehir maçıyla birlikte de puanı 23'e yükseltti.

'CUMHURİYET'İN İLANI' Kanarya'nın attığı - yediği goller, averajı ve puanında yer alan sayılar ise Cumhuriyet'in ilanı olan tarih 29 Ekim 1923'ü ortaya çıkardı.