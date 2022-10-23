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'Cumhuriyet'in ilanı!' Süper Lig'in 11. haftasının ardından Fenerbahçe'de ortaya çıkan şifre şaşırttı!

23.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, 84. dakikada Diego Rossi'nin ayağından bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezona 'Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyon takım olma' hedefiyle başlayan sarı - lacivertlilerde 11. hafta sonunda ilginç bir istatistik günyüzüne çıktı. Kanarya'nın attığı - yediği goller, averajı ve puanında yer alan sayılar Cumhuriyet'in ilan ediliş tarihini gözler önüne serdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN CUMHURİYET ŞİFRESİ

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Bu maçın ardından 2022/23 sezonunda golcü bir profil sergileyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

11 HAFTADA YAPTIKLARI

11 HAFTADA YAPTIKLARI
Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın ardından Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 29'a ulaştı. Yediği gol ise 10 olan sarı - lacivertlilerin averajı da 19 oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri Başakşehir maçıyla birlikte de puanı 23'e yükseltti.

'CUMHURİYET'İN İLANI'

'CUMHURİYET'İN İLANI'
Kanarya'nın attığı - yediği goller, averajı ve puanında yer alan sayılar ise Cumhuriyet'in ilanı olan tarih 29 Ekim 1923'ü ortaya çıkardı.

"100. YILDA ŞAMPİYON"

"100. YILDA ŞAMPİYON"
Bu ilginç istatistiğin günyüzüne çıkması sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar, 'Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacağımızın kanıtı' şeklinde yorumlarda bulundular."
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