YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

29.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.

Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.

Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.

- "Atamızın sonuna kadar izindeyiz"

Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, tören öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi.

Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz." dedi.

Gelin Gizem Şimşek, 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayanların her fırsatta Anıtkabir'e gelmesini isteyen Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sedat Görmez, Cumhuriyete herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Bu ülke kolay kurulmadı, nice şehit ve gazilerimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

Öğrenci Efecan Gür, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Atatürk'ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı aldıklarını, çiçekleri Atatürk'ün mozolesine koyacaklarını söyledi.

Ömer Yorgancı ise ziyaretlerinde dualar ettiklerini, Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti. Hem dünyada hem Türkiye'de yaşananlara bakıldığında Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu daha fazla anladıklarını dile getiren Yorgancı, "İnşallah gençlerimiz bunun kıymetini bilir, geleceğimiz daha iyi olur." diye konuştu.

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:37
İkindi
15:30
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Anıt Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.