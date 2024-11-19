Cüneyt geri döndü, Zeynep'le nikah kıydı! Kızıl Goncalar son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! O sahne tepki çekti 'Çok leşlik gördüm ama...'

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Hikayesiyle, dizi tarihine oturacak yenilikleriyle gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar, 30 eylül pazartesi akşamı yeni sezona başlamıştı. Dengelerin değiştiği dizide, Cüneyt'in seküler hale bürünmesi son haftalarda en çok konuşulan durumlardan biri olmuştu.

Vahit'in Zeynep'le evlenmek istemesiyle hikaye iyice karışık bir hale gelmişti. Zeynep aklını kullanarak hamile olduğunu söyleyince Vahit'ten kurtulmuştu. Zaman atlaması yaşanan dizide sonunda Cüneyt ortaya çıkmıştı ve o eski halinden eser yoktu. Son bölümde ise Cüneyt yeniden ipleri eline aldı.

ZEYNEP'E NİKAH KIYDI!

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde tarikata el atana Cüneyt, Zeynep'in çocuğunun kendinden olmadığının anlaşılmasıyla şaşaırtan bir hamle yaptı ve Zeynep'le evlendi. Vahit tekrardan Zeynep'le evlenmek isteyince Cüneyt bu hamlesiyle müdahale etti. “Tekrardan nikahıma aldığım Zeynep hanımla, değil babama hiç kimseye nikah düşmez.” dedi.

Bir yandan dizinin fanları bu gelişmeye sevinirken diğer yandan da daha reşit olmayan Zeynep'in evlenmesi tepkiyle karşılandı. Sosyal medya ikiye bölündü.