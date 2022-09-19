Curling: Süper Lig

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Süper Lig final maçları tamamlandı.
Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 11 kulüpten yaklaşık 150 sporcu katıldı.
Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu.
Organizasyonda dereceye giren takımlar şöyle:
- Erkekler:
1- Çelebi SK
2- Kuzey Yamacı SK
3- Karbeyaz SK
- Kadınlar:
1- Erzurum TEİAŞ SK
2- Kuzey Yamacı SK
3- Narman SK
- Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu
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