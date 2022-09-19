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Curling: Süper Lig

19.09.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Süper Lig final maçları tamamlandı.

Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 11 kulüpten yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu.

Organizasyonda dereceye giren takımlar şöyle:

- Erkekler:

1- Çelebi SK

2- Kuzey Yamacı SK

3- Karbeyaz SK

- Kadınlar:

1- Erzurum TEİAŞ SK

2- Kuzey Yamacı SK

3- Narman SK

Curling: Süper Lig

- Erkeklerde Çelebi SK, kadınlarda ise Erzurum TEİAŞ SK takımları şampiyon oldu

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

Curling: Süper Lig

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Erzurum süper liğ maçları

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