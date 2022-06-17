CW Enerji lojistik sektörünün en büyük çatı uygulamasına imza attı

Güneş paneli üreticisi CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, sektördeki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip ederek inovatif ürünleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, İstanbul’da faaliyet gösteren lojistik sektörünün lider kuruluşlarından Ekol Lojistik’in çatısına 5628 kWp gücünde güneş enerji santrali kurduklarını belirtti.

Güçlü bir iş birliğine imza attıklarını kaydeden Yılmaz, "Projede CW Enerji solar carportları (otomobil sundurması) da kullanıldı. Elektrik üretilebilen garaj sistemi ile araçlar kışın yağmur ve doludan, yazın da güneş ışınlarından korunurken aynı zamanda elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek. Bu iş birliği ile Türkiye’de lojistik sektörünün en büyük çatı uygulamasına imza attık." ifadelerini kullandı.

Kurulan güneş enerji santrali ile firmanın çevreye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Yılmaz, Ekol Lojistik’in enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacağını anlattı.

Yılmaz, iş birliği ile yüzlerce ağacın kesilmekten kurtarılacağına dikkati çekerek, "Firma güneş panellerimiz ile elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Bu şekilde hem içinde bulunduğumuz doğaya fayda sağlayacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacak. Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdiğimiz için oldukça mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruldukları günden bu yana gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sektörümüzdeki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip ediyoruz ve inovatif ürünleri hayata geçiriyoruz. Yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da firma çatılarını güneş enerji santralleri ile donatmayı sürdürüyoruz."