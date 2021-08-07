CZN Burak öldü mü? CZN Burak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CZN Burak hakkında trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybetti haberi yayıldı. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu kısa süre sonra öğrenildi. CZN Burak konuya ilişkin "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" dedi. Burak Özdemir Türk şef ve lokantacıdır. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da işletmesi var.