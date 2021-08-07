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CZN Burak öldü mü? CZN Burak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

07.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Bu iddiaların üzerine CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir'in kim olduğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. CZN Burak Instagram'a yüklediği yemek videoları ile adını dünyaya duyurmayı başardı. İşte ayrıntılar...

CZN Burak hakkında trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybetti haberi yayıldı. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu kısa süre sonra öğrenildi. CZN Burak konuya ilişkin "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" dedi. Burak Özdemir Türk şef ve lokantacıdır. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da işletmesi var.

CZN Burak kimdir?

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir 24 Mart 1994 İstanbul doğumlu ve 27 yaşında.
Türk şef ve lokantacı Burak Özdemir, Instagram'a yüklediği yemek videoları ile dünya çapında tanınan internet fenomeni olmayı başardı.
Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşısında gülümseyerek yaptı ve bu videolarla dikkat çekti.
Kameraya karşı gülerek yaptığı yemekleri Instagram'da paylaşan Özdemir, "Smiley bae" adıyla tanındı.
Özdemir aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyünden. Babası tekstil firması sahibidir. Babasının da desteğini alan Özdemir 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı.
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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
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