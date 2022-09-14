Daha önce denendi! Futbolda devrim gibi karar! İngiltere Premier Lig, yarı otomatik ofsayt sistemine geçiyor...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda değişim her geçen gün devam ediyor! İngiltere Premier Lig, gelecek sezon 'yarı otomatik ofsayt sistemi'ne geçecek ikinci lig olmaya hazırlanıyor. 'Yarı otomatik ofsayt sistemi' 2022 Dünya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi için başarılı bir şekilde tanıtılmış ve büyük ilgi görmüştü.

PREMIER LİG'İN OYLAMASI ARALIK AYINDA

The Times'ın haberine göre; şu an Premier Lig'de bulunan 20 kulüp, henüz sistemin gelmesi için oy kullanmadı. Dünya Kupası'nda ilk kez görücüye çıkacak olan sistemi görmek isteyen kulüpler, aralık ayında oylama yapacak.

ŞU AN ÇİZGİLER 'MANUEL'

Ofsayt çizgileri, günümüz kuralları gereğince VAR teknisyenleri tarafından çiziliyor. Bu da gecikmelere neden olduğu için zaman zaman futbolseverlerin eleştirisini topluyor. Ancak yeni sistem anlık kararlar vermesi için yapay zekayı kullanacak.

KULÜPLERİN YARISI SİSTEME ADAPTE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manchester City, Liverpool, Tottenham ve Chelsea 'hawk-eye' sistemine sahip. Ayrıca Arsenal, Manchester United, Brighton, Southampton ve Nottingham Forest kulüpleri de temel 'hawk-eye' sistemlerini stadyumlarında bulunduruyor. Bir takım ekstra kameraların kurulumuyla birlikte Premier Lig'de bulunan kulüplerin neredeyse yarısı bu sisteme uyum sağlamış olacak.

JUVENTUS - SALERNITANA MAÇINDAKİ SKANDAL TETİKLEDİ

Hafta sonu İtalya Serie A'da skandal niteliğindeki ofsayt kararının ardından, Premier Lig yönetimi benzer bir durumun kendi liginde olmasını istemiyor. Bu maçta, Juventus'un galibiyet golü için ofsat kararı verilmiş ancak VAR operatörünün sadece ceza sahası içinde yer alan oyunculara odaklandığı ve ceza sahası dışında ofsaytı aleni şekilde bozan Salernitanalı oyuncuyu gözden kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

"GOL SEVİNCİNE GİTMEDEN BELLİ OLACAK"

Yarı otomatik ofsayt sistemini anlatan bir UEFA yetkilisi, "Uyarılar anlık olarak veriliyor. Bu yüzden golden birkaç saniye sonra hakeme uyarı gidiyor. Bu nedenle oyuncular daha gol için sevinemeden pozisyonun ofsayt olup olmadığı bilgisi hakemde olacak." açıklamasını yaptı.

UEFA PERDE ARKASINDA DENEDİ

Yarı otomatik ofsayt sistemi, geçen sezon UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarında perde arkası olarak denendi. UEFA, sistemin ne kadar verimli çalıştığını denetledi ve kullanma kararı aldı. FIFA da belirli özel maçlarda sistemi aktif olarak denedi ve Dünya Kupası'nda kullanma kararı aldı. Ayrıca, İtalya Serie A da şu an sistemi kapalı olarak deniyor ve gelecek sezon kullanmayı planlıyor.

"ÇİZGİLER %100 DOĞRU OLMAYABİLİYOR"

Collina, "Ofsaytları kontrol etme sürecinin, özellikle çok ince ofsayt olduğunda olduğunda kontrol süreleri uzuyor. Ayrıca saha içerisinde çizgilerin konumlanması ve ofsayt çizgisinin çekilmesi %100 doğru olmayabiliyor. Bu nedenle FIFA, daha hızlı ve daha doğru cevaplar sunacak bir teknoloji geliştiriyor. Buna yarı otomatik ofsayt sistemi diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Efsane hakem, bu yeni teknolojinin ilerlemesine karşın yan hakemlerin rolünün gereksiz hale getirilmeyeceğini savunarak, "Ofsayt için karar, oyuncuların saha içindeki konumlarını analiz ettikten sonra değil, aynı zamanda oyuncunun o an oyuna katılımıyla da verilir. Teknoloji bir çizgi çizebilir ancak değerlendirme hakemindir. Bu çok önemli olmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

NASIL ÇALIŞACAK?

FIFA Futbol Teknolojileri ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, modern futbol için teknolojinin itici bir güç olduğunu söyledi. Yarı otomatik ofsayt sisteminin nasıl çalışacağını açıklayan Holzmüller, "Bu sistem, futbolcuların üzuvlarını takip etme sistemine dayanıyor. Stadyum çatısının altına 10-12 kamera yerleştireceğiz. Bu kameralar oyuncuları takip edecek. Saniyede 50 kez 29 veri noktasına sinyal gönderecek. Bu veriler neredeyse gerçek zamanlı olarak yapay zeka ile işlenecek ve hesaplanacak. Bu otomatik olarak VAR'a ve VAR operatörüne gönderilecek." dedi.