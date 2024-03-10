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  4. Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi! Barcelona ve Brezilya'nın efsane ismi hakkında ilk sözler...

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi! Barcelona ve Brezilya'nın efsane ismi hakkında ilk sözler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 01:05
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Portekiz basınından Paulo Albuquerque'in haberine göre; bir süredir cezaevinde bulunan dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves intihar etti. Ortaya atılan bu iddianın ardından tüm dünya gündemi çalkalandı. Dani Alves cephesinden olayın üstünden saatler geçmesinin ardından açıklama geldi.

Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edilmişti. Dünya basınının çalkalanmasının ardından Alves cephesinden yeni bir açıklama geldi.

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DANİ ALVES İNTİHAR ETTİ Mİ?

DANİ ALVES İNTİHAR ETTİ Mİ?

Cinsel saldırı suçundan bir süredir hapiste bulunan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi.

YALANLAMA GELMEDİ

YALANLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan bu iddianın üstünden 3 saat geçmesine rağmen herhangi bir yalanlama gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

HAPİSHANE YÖNETİMİ ÖNLEM ALMIŞTI

HAPİSHANE YÖNETİMİ ÖNLEM ALMIŞTI

Cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves'in intihar eğiliminde olduğu gerekçesiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi önlemler alınmıştı.

ÖZEL ODADA TUTULUYORDU

ÖZEL ODADA TUTULUYORDU

Bu sebeple Dani Alves cezasının açıklanmasının ardından özel odaya alınmıştı.

TEK HÜCRELİ HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

TEK HÜCRELİ HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedilmişti. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylanmış ve yeri değiştirilmişti. Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Dani Alves
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