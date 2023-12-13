Danimarkalı model Kopenhag'ın Galatasaray'ı yenmesi durumunda soyunacağını açıklamıştı! Son paylaşımına yorum yağıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kopenhag'ın tek farklı üstünlüğü ile sonuçlanırken, Danimarka temsilcisi gruptan çıkmayı başarırken, temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kaldı.
Karşılaşmanın yankıları gerek ülkemizde gerekse Danimarka'da sürerken, maç öncesi ünlü model Laila Hasanovic yaptığı paylaşım olay olmuştu.
Kopenhag-Galatasaray karşılaşması öncesi ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kopenhag'ın Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde canlı yayında soyunacağını açıklamıştı.
Mücadele Kopenhag'ın üstünlüğü ile sona ermesinin ardından birçok Türk taraftar ünlü modelin sosyal medyadaki son gönderisini yorum yağmuruna tuttu.