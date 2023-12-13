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Danimarkalı model Kopenhag'ın Galatasaray'ı yenmesi durumunda soyunacağını açıklamıştı! Son paylaşımına yorum yağıyor

13.12.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray gruptaki son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne veda etmişti. Bu karşılaşma öncesi Danimarkalı bir modelin 'Kopenhag kazanırsa soyunacağım' sözleri maçın ardından yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kopenhag'ın tek farklı üstünlüğü ile sonuçlanırken, Danimarka temsilcisi gruptan çıkmayı başarırken, temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kaldı.

Karşılaşmanın yankıları gerek ülkemizde gerekse Danimarka'da sürerken, maç öncesi ünlü model Laila Hasanovic yaptığı paylaşım olay olmuştu.

'KOPENHAG KAZANIRSA SOYUNACAĞIM'

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Kopenhag-Galatasaray karşılaşması öncesi ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kopenhag'ın Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde canlı yayında soyunacağını açıklamıştı.

Mücadele Kopenhag'ın üstünlüğü ile sona ermesinin ardından birçok Türk taraftar ünlü modelin sosyal medyadaki son gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

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