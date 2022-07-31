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Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

31.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Belediyesinde görevli Hamit Karakaya: - "Müzik beni dış dünyaya kapatıyor ve kimseyi duymuyorum. Tertemiz işimi yapıyorum"

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi temizlik işçilerinden Hamit Karakaya, işini yaparken müzik ve dansa olan tutkusunu da içine katıyor.

Kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gören Karakaya, AA muhabirine, işini eğlenceli hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Stresten uzak kalmak için dans ettiğini ve müziğin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten Karakaya, iş arkadaşlarına da müzikle çalışma tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Müzik, heyecan ve neşe veriyor. Sinir, stres kalmıyor. Ayrıca işimi hızlandırıyor. Kimseyi kırmadan, incitmeden işimi tertemiz yaparım. Ekmeğimi, helal lokmamı evime götürürüm. Kimseden şikayet gelmeyecek şekilde müziğimi dinler, hem oynarım hem de çalışırım. İş arkadaşlarım da heyecanlanıyor. Beni gören mutlu oluyor, balkonlarda çocuklar el sallıyor. Mahallelerde, 'oynayan adam geldi' diyorlar."

Stresten uzak durmak için hayatı eğlenceli hale getirmenin önemine dikkati çeken Karakaya, "Neşeni bulmak istiyorsan işine müzikle devam edeceksin. Açacaksın oyun havanı, süpüreceksin sokağını. Müzik beni dış dünyaya kapatıyor ve kimseyi duymuyorum. Tertemiz işimi yapıyorum. Akşam olduğu zaman güle oynaya evime gidiyorum." diye konuştu.

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

- Aksaray Belediyesinde görevli Hamit Karakaya: - "Müzik beni dış dünyaya kapatıyor ve kimseyi duymuyorum. Tertemiz işimi yapıyorum"

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

Dans ve müzik tutkunu temizlik işçisi görevini severek yapıyor

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