Dans videosuyla çok konuşulmuştu! Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi! "Ne açmışsınız ya"

Oyuncu Berrak Tüzünataç, iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.
Son olarak Terzi dizisinde rol alan oyuncu Berrak Tüzünataç, başarılı oyunculuğu ve güzel fiziğiyle dikkat çeken bir isim.
Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir video ile gündem olmuştu. Dantel tulumuyla dans eden ve kalça şovu yapan Berrak Tüzünataç herkesi şaşırtmıştı.
Ünlü oyuncunun tulumundaki göğüs ve kalça kısmındaki detayla dikkat çekmişti. Dans videosuyla çok konuşulan Tüzünataç'tan konuyla ilgili açıklama geldi
Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre, ünlü isim dansına yapılan yorumlara bu kez "Dansa ne kredi verdiniz, dansa ne kadar açmışsınız ya!" diyerek tepki gösterdi.
Daha öncede yaptığı bir açıklamada Tüzünataç, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra" ifadelerini kullanmıştı.