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  4. Dans videosuyla çok konuşulmuştu! Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi! "Ne açmışsınız ya"

Dans videosuyla çok konuşulmuştu! Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi! "Ne açmışsınız ya"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 14:02 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Berrak Tüzünataç sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Tüzünataç, önceki haftalarda sosyal medya sayfasından paylaştığı dans videosuyla çok konuşulmuştu. Bebek'te görüntülenen oyuncu paylaşımının çok abartıldığını belirtti.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.

Youtube

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak Terzi dizisinde rol alan oyuncu Berrak Tüzünataç, başarılı oyunculuğu ve güzel fiziğiyle dikkat çeken bir isim.

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir video ile gündem olmuştu. Dantel tulumuyla dans eden ve kalça şovu yapan Berrak Tüzünataç herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü oyuncunun tulumundaki göğüs ve kalça kısmındaki detayla dikkat çekmişti. Dans videosuyla çok konuşulan Tüzünataç'tan konuyla ilgili açıklama geldi

Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre, ünlü isim dansına yapılan yorumlara bu kez "Dansa ne kredi verdiniz, dansa ne kadar açmışsınız ya!" diyerek tepki gösterdi.

Daha öncede yaptığı bir açıklamada Tüzünataç, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Oyuncu
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