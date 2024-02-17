Dans videosuyla çok konuşulmuştu! Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi! "Ne açmışsınız ya"

Daha öncede yaptığı bir açıklamada Tüzünataç, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra" ifadelerini kullanmıştı.