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Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

22.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçki ve sigarada kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele için geliştirilen son teknoloji ürünü ve 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri barındıran bandrollerin, sahte ile gerçeğinin gözle kolaylıkla ayırt edilebilmesine imkan sağladığı ve kopyalanamadığı bildirildi - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin: - "Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar liralık kısmını güvence altına da almış oluyoruz"

İZMİR (AA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına üretim yapan İzmir'deki fabrikada, içki ve sigarada kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele edilmesi amacıyla üretimine başlanan "yeni nesil bandroller" tanıtıldı. Yeni bandrollerde açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere 5 katman yer alıyor.

Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada tanıtılan yeni nesil bandrollerin, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretildiği ve yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte ürünlerden koruduğu belirtildi.

Tüketicilerin çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden yeni nesil bandrolleri kolaylıkla sahtelerinden ayrıt edebileceği kaydedildi.

Bandrollerin yırtıldığında yeniden kullanılamadığı ve kopyalanamaz özellikte olduğu da belirtildi.

- "Dünyada bir ilk"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, fabrikada düzenlenen basın toplantısında, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de son 14 yıldır aynı bandroller kullanıldığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Gelişen teknoloji ile yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Yapılan bu yeni düzenlemenin temel amacı, sigara ve alkollü içkilerde kayıp kaçak oranlarının azaltılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sahteciliğin ortadan kaldırılmasıdır. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar liralık kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Eski bandrollerin stoklardakiler nedeniyle, belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabileceğini belirten Şahin, bu anlamda tüketicilerin, endişe etmemesi gerektiğini ve denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Abdullah Yasir Şahin, yıl sonu itibariyle hedef ürünlerin büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer almasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

- Fabrika hakkında

Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan 600 milyon lira yatırımla 10 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrikanın, Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisi konumunda olduğu belirtildi.

Yıllık 25 milyar adet üretim kapasitesi bulunan tesiste, 7 bin 200 farklı ürün için yılda 10 milyar adet bandrol üretimi yapılması hedefleniyor.

Yüksek güvenlikli mürekkep teknolojisin kullanıldığı fabrikada hibrit baskı teknolojilerine sahip sayılı baskı tesisinde bulunan makinelerle üretim yapılıyor.

Çok hassas bir ürün olan kağıdın bandrol üretimindeki önemli fonksiyonu sebebiyle kaliteli bir baskı yapılabilmesi için çok özel bir iklimlendirme sisteminin de oluşturulduğu fabrika, aynı zamanda akıllı bina sistemleri ile donatılmış bir üretim tesisi olma özelliği de taşıyor.

Merkez bankalarında kullanılan seviyede güvenlik önlemleri uygulanan fabrikada üretilen yeni nesil bandroller, kullanılan çok özel mürekkep ve baskı teknolojileri sayesinde kopyalanamıyor.

Bandrollerde 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri yer alıyor. Bu katmanlar açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol katmanlarından oluşuyor. Her katmanda, birden fazla çok farklı güvenlik özellikleri yer alıyor. Bunların sadece bir bölümü tüketici tarafından kullanılırken diğerleri kamu denetçileri tarafından kullanılan özel cihazlarla kontrol edilebiliyor.

Yine adli kontrol özelliklerinin de özel laboratuvarlarda kontrolleri sağlanıyor.

165 kişiye istihdam sağlanan tesiste çalışan sayısının 2023 itibarıyla 250'ün üzerine çıkması hedefleniyor. Üretilen yüksek güvenlikli yeni nesil bandrol ve sistemlerin başta çevre coğrafyalar olmak üzere yakın zamanda yurt dışına ihraç edilmesi de planlanıyor.

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

- İçki ve sigarada kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele için geliştirilen son teknoloji ürünü ve 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri barındıran bandrollerin, sahte ile gerçeğinin gözle kolaylıkla ayırt edilebilmesine imkan sağladığı ve kopyalanamadığı b

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

Darphane yeni nesil bandrolleri tanıttı

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