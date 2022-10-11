Darüşşafaka Basketbol Takımı ile Hilton İstanbul Maslak arasındaki sponsorluk anlaşması

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Basketbol Takımı ile Hilton İstanbul Maslak arasındaki konaklama sponsorluğu anlaşması imzalandı.

İmza töreni, kulüp ve otel yöneticilerinin yanı sıra basketbolcuların katılımıyla Hilton Maslak'ta gerçekleştirildi.

Hilton İstanbul Maslak Otel Müdürü Ayla Türedi Özkılıç, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'un en işlek merkezlerinde yer alan Maslak'ta konuklarına iyi misafirperverlik sunduklarını ve deneyimlerini paylaştıklarını belirterek, "Sanatı ve sporu destekleyen pek çok etkinliğe ve iş birliğine imza attık. Bu sezon itibariyle köklü basketbol kurumlarında Darüşşafaka'ya destek veriyoruz. Ekibi otelimizde misafir edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Darüşafakka'ya destek olurken Türk basketboluna katkı sunacak olmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Darüşşafaka Kulüp Başkanı Abdurrahman Saruhan da kendileri için konaklama sponsorluğunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü yabancı takımları ağırlıyoruz. Hilton'la biz bunu çok keyifli şekilde yapıyoruz. Tüm rakiplerimiz, keyifle hemen kabul ediyorlar. İtibarı yüksek markalarla bir araya gelmeyi ayrıca önemsiyoruz. Spor ekonomisi darlığı hepimizin darlığı. Bir sosyal sorumluluk aynı zamanda bu. Ciddi bir ihtiyacımızı karşılamış olduk. Umarım isim sponsoru da bulabiliriz. Emeği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Zaman bizim takımımıza çok iyi gelecektir"

Konuşmaların ardından iki kurum arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başantrenör Selçuk Ernak ise geçen sezon yakaladıkları başarıya dikketi çekerek, şunları söyled:

"Öncelikli olarak geçen seneki gibi Türkiye liginde de play-off'a kalmak, basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak birinci hedef. Ancak bunları başardığımız taktirde yeni bir hedef revize ediyoruz biz. Geçen sene de böyle olmuştu. Biz kendimizi play-off resminin içinde gördüğümüzde ilk 6 hedefi koymuştuk. O hedefin üstüne çıkmak bizim için güzel bir sezon geçirmemizi sağlamıştı. Bu sezon çok fazla yeni yüz var takımda. Bambaşka alışkanlıklardan, bambaşka kariyerlerden gelen daha tecrübesiz bir takım. Bunları tabii ligin başı itibarıyla bir arada verim sağlar hale getirmek çok kolay değil. Ama biz de aşağı yukarı her sene takımın yarısını veya daha fazlasını kaybedip bu dönemi tekrar tekrar yaşayan bir ekip olarak bunun farkındayız. Zaten beklentimiz bu yöndeydi."

- "Yarışmak istiyoruz"

Takımının sezona yüzde 50 oranında hazır olduğunu kaydeden deneyimli koç, hafta sonu yapacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili de "Tabii üst üste iki kere Avrupa Ligi'ni kazanmak her kulübe nasip olacak bir başarı değil. Avrupa'nın son 3 senede en başarılı kadrosuna karşı oynayacağız. Nefis takviyeler yapmış, kendi kimliğini oturtmuş, öz güveni en üst noktada bir ekiple oynuyoruz. Fakat bizim kulübün DNA'sında da, lige yeni gelmiş bir takıma hazırlanmakla Avrupa şampiyonasına hazırlanmak arasında bir fark yok. Bunun iş ahlakı olarak bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Doyasıyla yapabildiğimiz en iyi hazırlığı yapacağız." diye konuştu.