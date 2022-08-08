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Datça'da badem hasadına başlandı

08.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da badem hasadına başlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, hasadına başlanan süt ve nurlu bademin kilogramı 180 ile 250 lira arasında satılıyor.

İlçede, temmuz ortalarında süt badem ile başlayan sırasıyla kaba badem ve ak badem ile devam eden hasat, nurlu badem ile sona erecek.

Badem yetiştiriciliği yapan Ferhat Yılmaz (55), hasat döneminde sabah başladıkları badem toplama işini öğlene kadar sürdürdüklerini daha sonra da akşama kadar evde topladıkları ürünün kabuğunu soyduklarını anlattı.

Cumalı Mahallesi'nde 40 yaşındaki Dilek Muslu ise bademlerin kabuğunu soyduktan sonra serip kurutma işlemini yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirtti.

Üretici Osman Köse de bu yılki mahsulden memnun olduklarını kaydetti.

Badem hasadı yapanları ziyaret eden AK Parti İl Meclis Üyesi Haluk Laçin, badem hasadının zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Dünyanın en lezzetli bademinin Datça'da üretildiğini ifade eden Laçin, "Çiftçilerimiz yıllık 1500 ton çağladan mahsul alıyor, 500 ton da badem çeşitlerimizden alıyor. Datça genelinde 15 bin dekar badem ağacı bulunuyor. Üreticimiz, 40 derecenin üzerinde sıcaklıkta hasat için mücadele ediyor." dedi.

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

Datça'da badem hasadına başlandı

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