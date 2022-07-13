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Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

13.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Datça

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