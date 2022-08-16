Muğla'nın Datça ilçesinde plaja nesli tehlike altında olan orfoz heykeli yerleştirildi.
Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e orfoz heykeli yaptırıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki orfozun, 10 tonluk heykeli Kumluk Plajı'nda denize konuldu.
Belediye Başkanı Gürsel Uçar, orfozun korunması gerektiğini, balığı gelecek nesillere emanet edebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.
Orfozun kıymetli bir balık türü olduğunu vurgulayan Uçar, "Denizlerimizde yok olmaması, yaşatılması ve korunması adına heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum." dedi.
Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz