YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

16.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde plaja nesli tehlike altında olan orfoz heykeli yerleştirildi.

Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e orfoz heykeli yaptırıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki orfozun, 10 tonluk heykeli Kumluk Plajı'nda denize konuldu.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar, orfozun korunması gerektiğini, balığı gelecek nesillere emanet edebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Orfozun kıymetli bir balık türü olduğunu vurgulayan Uçar, "Denizlerimizde yok olmaması, yaşatılması ve korunması adına heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum." dedi.

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça datça belediyesi kumluk plajı orfoz balığı

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:17
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:05
Yatsı
21:29
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.