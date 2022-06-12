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Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

12.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi, Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, kentteki temasları kapsamında bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında, Türkiye'nin her alanda yeni süreçlere ihtiyacı olduğunu, ekonomide yepyeni bir hamle yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Demokrasi alanında da yeni bir atılıma, açılıma, vizyona ihtiyaç olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Demokrasi olmadan ekonomi düzelmez. Demokrasi olmadan hukuk düzeni kurulamaz. Hukuk düzeni olmadan mülk emniyeti ve ekonomi kurtulamaz. Dolayısıyla her şeyden önce demokratik vizyonu hayata geçirmek lazım." dedi.

Irak'taki, Suriye'deki ve İran'daki Kürtleri tehdit olarak görmediklerini aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimiyle ilişkilerin en derin şekilde iyileştirilmesini arzu ediyoruz. Suriye'deki ve İran'daki Kürtlerin terör örgütlerinin inisiyatifine ve emperyalist dış güçlerin himayesine bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde Türkiye'nin, hem kardeşlerimizin güvenlik şartlarının iyileştirilmesi hem de bütün bu bölgelerle yakın temasa geçilmesi noktasında açık bir tutum sergilemesini faydalı görüyoruz."

Meselelerin Ankara'da masa başından çözülmesine karşı olduklarını dile getiren Davutoğlu, bu nedenle sık sık bölgeye geleceklerini, ziyaret etmedik il bırakmayacaklarını söyledi.

Davutoğlu, "Türkiye gerçek anlamda demokrasiye, refaha, insan onuruna yakışacak bir hayat standardına ulaşana, gençlerimizin yurt dışına gitmek için çaba sarf etmediği, ülkelerinde kendi geleceklerini inşa edeceklerine inanacakları zamana kadar bu mücadelemiz sürecek." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Davutoğlu, basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

Davutoğlu daha sonra partililerle merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

Tarihi bir handa kahve içen Davutoğlu, vatandaşlarla görüştü.

Davutoğlu'na temaslarında Gelecek Partisi İl Başkanı Aydın Altaç da eşlik etti.

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

Davutoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti

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