Deha'nın Ceylan'ı Eylül Ersöz güzelliğiyle büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor...

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun başrolü paylaştığı SHOW TV'nin yeni sezon dizisi Deha, başladığı günden itibaren kısa sürede ses getirmeyi başardı. Yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın hikayesi etrafında şekillenen dizinin birçok karakteri sosyal medyada gündem oluyor. O isimlerden biri de Devran'ın kardeşi Ceylan.