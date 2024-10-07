Deha'nın Ceylan'ı Eylül Ersöz güzelliğiyle büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor...

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun başrolü paylaştığı SHOW TV'nin yeni sezon dizisi Deha, başladığı günden itibaren kısa sürede ses getirmeyi başardı. Yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın hikayesi etrafında şekillenen dizinin birçok karakteri sosyal medyada gündem oluyor. O isimlerden biri de Devran'ın kardeşi Ceylan.
Genç yetenek Eylül Ersöz'ün hayat verdiği Ceylan karakteri çok sevildi. İkiz kardeşi Boran'ı kaybeden Ceylan karakterinin son bölümdeki sahnesi ise izleyicilerden takdir topladı. Babası İskender'i vuran Ceylan, yani başarılı oyuncu Eylül Ersöz performansıyla kendinden söz ettirdi.
Başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatlerden kaçmayan Ersöz, Kıvırcık saçları ve mavi gözleriyle görenleri büyüleyen Ersöz, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.
Güzel oyuncuya "Bakışları deldi geçti.", "Çok güzel bir kızsın", "Tam bir prenses" yorumları yağdı.
Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur, sonrasında oyunculuk eğitimi almıştır.
Zeliha karakteri ile ilk dizisi "Gülperi"de rol almıştır. 2021 yılında ise "Ada Masalı" dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir rolüyle yer almıştır. Özellikle Emin Alper'in "Kurak Günler" filmindeki Pekmez rolüyle büyÜk beğeni kazanmıştır.