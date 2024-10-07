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  4. Deha'nın Ceylan'ı Eylül Ersöz güzelliğiyle büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor...

Deha'nın Ceylan'ı Eylül Ersöz güzelliğiyle büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 16:49
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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Deha dizisinde Devran'ın kardeşi Ceylan karakterine hayat veren Eylül Ersöz güzelliğiyle olay oldu. 2001 doğumlu genç yeteneğin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarına ise yorum yağıyor.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun başrolü paylaştığı SHOW TV'nin yeni sezon dizisi Deha, başladığı günden itibaren kısa sürede ses getirmeyi başardı. Yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın hikayesi etrafında şekillenen dizinin birçok karakteri sosyal medyada gündem oluyor. O isimlerden biri de Devran'ın kardeşi Ceylan.

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GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ!

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ!

Genç yetenek Eylül Ersöz'ün hayat verdiği Ceylan karakteri çok sevildi. İkiz kardeşi Boran'ı kaybeden Ceylan karakterinin son bölümdeki sahnesi ise izleyicilerden takdir topladı. Babası İskender'i vuran Ceylan, yani başarılı oyuncu Eylül Ersöz performansıyla kendinden söz ettirdi. 

Başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatlerden kaçmayan Ersöz, Kıvırcık saçları ve mavi gözleriyle görenleri büyüleyen Ersöz, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. 

Güzel oyuncuya "Bakışları deldi geçti.", "Çok güzel bir kızsın", "Tam bir prenses" yorumları yağdı. 

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur, sonrasında oyunculuk eğitimi almıştır.

Zeliha karakteri ile ilk dizisi "Gülperi"de rol almıştır. 2021 yılında ise "Ada Masalı" dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir rolüyle yer almıştır. Özellikle Emin Alper'in "Kurak Günler" filmindeki Pekmez rolüyle büyÜk beğeni kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
aras bulut Deha
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