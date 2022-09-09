Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem Güneş cemaatten eğitim aldı, tesettüre girdi! Popstar Özlem'in son hali

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan ve yarışma boyunca sık sık eleştirilen Popstar Özlem Güneş yıllar sonra ortaya çıktı. Popstar Alaturka'yla başlayan hayatı tamamen değişen Özlem Güneş tesettüre girdi. Bekir Develi'nin YouTube'ta yayınladığı Peynir Gemisi isimli programına konuk olan Özlem, Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı. Özlem Güneş yarışmada kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?"denildiğini söyledi. Eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini de açıkladı.

SAHNEYİ BIRAKTI, İLAHİYAT OKUDU

Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söyledi. Sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrenen yarışmacı o günden sonra bir daha da sahneye çıkmadığını da sözlerine ekledi. Özlem Güneş açıklamasında "Dönüm noktam sahnede oldu. Her akşam gelen çift var, yanlarına gittim. Telefon konuşmasını duydum o sırada çok etkilendim. Eşi çocukla evde... Midem bulandı o son sahnem oldu" dedi.

Sahne hayatını tamamen bitiren Özlem Güneş, bu olayın ardından sabaha kadar ağladığını söyledi. Popstar Özlem bu olaydan bir süre sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı ve uzunca bir süre de evinden dışarı çıkmadı.

"CEMAATTE EĞİTİM ALDIM" Yaklaşık bir sene sonra da tesettüre girme kararı alan Popstar Özlem "O sıralar komşum davet etti sohbete gittik. Sesli zikire gittim. Ama yapamadım odaklanamadım. Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" dedi.