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Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu!

19.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın kızı Hira'nın babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, 'Hira kime benziyor tartışması bitmiştir' notunu yazdı.

Şarkıcı Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti. Akalın ve Kurt 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, bir süre sonra da yeniden barışmıştı.

Zamanla aralarındaki sorunları aşan çift bir arada yaşama kararı almıştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, hayranlarının 'kızınız size çok benziyor', 'Hira annesinin kopyası' yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.
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Hayat arkadaşı Okan Kurt'un çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Akalın altına, 'Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir' notunu düştü.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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