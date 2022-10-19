Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu!

Şarkıcı Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti. Akalın ve Kurt 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, bir süre sonra da yeniden barışmıştı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.