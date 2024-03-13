Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem büyüdü, kocaman oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Eski manken Demet Şener sosyal medya hesabını çok sık kullanan isimler arasında yer alıyor.
Eski manken ve Miss Turkey Güzellik Yarışması birincisi olan Demet Şener, daha sonra oyunculuk yapmaya başlamıştı.
Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Şener, bir zamanlar basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi düşmüştü.
Bir dönem dolu dizgin aşk yaşayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın İrem ve Ömer adında 2 çocuğu var.
Şimdi ise Tolga Arman'la mutlu bir ilişkisi olan Demet Şener bu anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Çocuklarıyla yaşadığı güzel anları da yayınlamayı ihmal etmeyen Demet Şener, bu kez biricik kızı İrem'in lise mezuniyet ve 1. sınıf fotoğrafını paylaştı.