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Demi Rose bornozunun önünü açarak paylaştı!

28.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarıyla popülerleşip fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken ve fenomenken yaptığı paylaşımlarla popülerleşip kıvrımlı modeller kervanına katılan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

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Dünyanın birçok noktasından takipçisi bulunan Rose, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve devamlı olarak takipçileriyle özel anları paylaşıyor.

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Kosta Rika tatiline devam eden Demi Rose, bu defa, bornozuyla kahvaltı yaparken verdiği pozları paylaştı.
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Rose, paylaşımına; "Cennetten küçük bir dilim" notunu düştü.

FOTOĞRAFLARLA DEMI ROSE

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Kylie Jenner

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