Demi Rose Ege sularında! Tatil pozuna yorum yağdı

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde ününe ün katan Demi Rose'u durdurmak imkansız. Tatilden tatile koşan ve sürekli çıplak hallerini paylaşan Rose bu sefer de yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Yunanistan'da bir süredir tatil yapan kıvrımlı model keyifli anını paylaşarak, 'Son zamanlarda hayat' notunu düştü.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 27 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayarak marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.