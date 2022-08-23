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  4. Demi Rose Ege sularında! Tatil pozuna yorum yağdı

Demi Rose Ege sularında! Tatil pozuna yorum yağdı

23.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 27 yaşındaki model, yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde ününe ün katan Demi Rose'u durdurmak imkansız. Tatilden tatile koşan ve sürekli çıplak hallerini paylaşan Rose bu sefer de yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

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Yunanistan'da bir süredir tatil yapan kıvrımlı model keyifli anını paylaşarak, 'Son zamanlarda hayat' notunu düştü.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 27 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayarak marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.

FOTOĞRAFLARLA DEMI ROSE

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
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