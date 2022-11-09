Demi Rose kayaya oturdu, yorumlar gecikmedi: Aşık olduğumu biliyorsun değil mi?

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken ve fenomenken yaptığı paylaşımlarla popülerleşip kıvrımlı modeller kervanına katılan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

Dünyanın birçok noktasından takipçisi bulunan Rose, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve devamlı olarak takipçileriyle özel anları paylaşıyor.



Kosta Rika tatiline devam eden Demi Rose, bu defa kayaya oturarak poz verdi. Kıvrımlarını gözler önüne seren Rose, çok sayıda yorum alırken, 'Sana aşık olduğumu biliyorsun değil mi?' ve 'Hey Demi Rose benimle evlenir misin?' yorumları dikkat çekti.