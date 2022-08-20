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Demi Rose yine yaptı yapacağını... Beyaz bikinisinin iplerini çözüp...

20.08.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlı model arasında yer alan ancak podyumdan çok sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demi Rose tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Rose bu sefer beyaz küçük bikinisinin iplerini çözüp yine kıvrımlarını sergiledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose Yunanistan tatilinden paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Demi Rose bu sefer beyaz bikinisini giyip havuza girdi.

BİTMEYEN TATİL

Tanga bikinisiyle poz veren Rose bikini üstünün iplerini de çözmeyi ihmal etmedi.
Rose paylaşımına "Eşşiz enerji" notunu düştü.
Kıvrımlarıyla sosyal medyayı birbirine katan Rose, ’16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim. Hem çok mutsuzdum hem de vücudumdan nefret ediyordum’ diyerek geçirdiği zorlu günleri anlatmıştı.
Rose açıklamasının devamında ise "‘Bir sabah uyandım ve kendim için daha iyisini yapabileceğimi fark ettim. Spora başladım, normal bir beslenme düzenine geçiş yaptım ve bedenimi kabullendim’" demişti.
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Demi Rose
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