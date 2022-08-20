Demi Rose yine yaptı yapacağını... Beyaz bikinisinin iplerini çözüp...

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Demi Rose bu sefer beyaz bikinisini giyip havuza girdi.

Kıvrımlarıyla sosyal medyayı birbirine katan Rose, ’16 yaşındayken de kıvrımlı bir fiziğim vardı ve bu sebeple çok katı bir diyet uyguladım. Sonucunda ise aşırı zayıfladım ve sağlıksız bir hale geldim. Hem çok mutsuzdum hem de vücudumdan nefret ediyordum’ diyerek geçirdiği zorlu günleri anlatmıştı.

