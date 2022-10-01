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Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

01.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, kahvaltıda bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Kahvaltıda Atakaş Hatayspor maçı öncesi moral depolayan futbolcular, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

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Sivasspor kahvaltı futbol

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