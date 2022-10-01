Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda düzenlenen etkinliğe teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Demir Grup Sivasspor takımı, Hatayspor maçı öncesi kahvaltıda buluştu

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