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"Demirci Akıncıları 6'ncı Milli Bilinç Kampı" başladı

26.08.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Demirci Akıncıları 6'ncı Milli Bilinç Kampı" başladı

MANİSA (AA) - Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı" başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonunun organizasyonuyla çeşitli illerinden Manisa'nın Demirci ilçesine gelen 135 izci, hazırlıklarını yaparak Sarıçayır Kamp Alanı'na yerleşti.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk kampın açılış törenine katılarak, izcilere başarı diledi.

Kaymakam Kaya, izcilere güzel bir kamp geçirmeleri temennisinde bulunarak, "Buralar önemli topraklar. Milli Mücadelede kahramanlarımız o dönemde yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden düşmanla mücadele etti. Düşmanı bu topraklara sokmamak için canlarını feda etti. Biz bugün buralarda rahat bir şekilde dolaşabiliyorsak onlara minnettarız. Verimli bir kamp olacağına inanıyoruz." dedi.

Selçuk da Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen kampın 6'ncısına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milli Mücadelede Demirci Akıncılarının verdiği mücadeleleri izcilerimize anlatacağız. Umarım 5 gün boyunca güzel bir kamp olur." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadelelerin verildiği topraklarda 5 gün sürecek kampta, tarih öğretmenleri ve akademisyenlerce, Demirci Akıncılarının düşmana karşı verdiği mücadeleler anlatılırken, ilçenin tarihi, kültürü ve el sanatları da tanıtılacak.

Kamp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

"Demirci Akıncıları 6'ncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

"Demirci Akıncıları 6'ıncı Milli Bilinç Kampı" başladı

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