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Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

20.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen "Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası" başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 8 kulüpten 200 sporcu katıldı. İlçede 2 gün sürecek yarışmada sporcular, yaş gruplarına göre belirlenen rotalarda bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek, sporcuların ilk gün ilçe merkezinde, ikinci gün ise Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda yarışacağını söyledi.

Akhisar'dan şampiyonaya katılan Melda Öner ise oryantiringe yeni başladığını belirterek, yeni olmasına rağmen farklı yarışlarda dereceler elde ettiğini, Demirci'de de iddialı olduğunu kaydetti.

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı

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